Muğlaspor, Balıkesirspor'u 2-0 Mağlup Etti
Nesine 3. Lig 2. Grup 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Nesine 3. Lig 2. Grup 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Semih Kocaman, Önder Demir
Muğlaspor: İsmet, Mehmet, Tayfun (Harun dk. 83), Muhammet Enes (Furkandk. 66), Serhat Enes, Cemal, Nurettin (Tugay dk.79), Savaş (Çağrı dk. 66), Sırat, Yalçın Eycan, Yasin (Muhammet dk.45)
Balıkesirspor: Hüseyin, Ahmet (Güvenç dk. 89), Celal Emir (Berkay dk. 71), Sedat Yiğit (Özer dk. 45), Asım, Şahin, Artun, Serdar (Bertuğ dk. 89), Tayfun, Volkan (Muhammet dk. 45), Muhammed
Goller: Mehmet Eksik (dk. 86, Tugay Adamcıl (dk. 89) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: İsmet Yumakoğulları, Sırat Yeşil Ördek (Muğlaspor) - MUĞLA