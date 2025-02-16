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Muğlaspor, Balıkesirspor'u 2-0 Mağlup Etti

Muğlaspor, Balıkesirspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Nesine 3. Lig 2. Grup 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 3. Lig 2. Grup 19. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Semih Kocaman, Önder Demir

Muğlaspor: İsmet, Mehmet, Tayfun (Harun dk. 83), Muhammet Enes (Furkandk. 66), Serhat Enes, Cemal, Nurettin (Tugay dk.79), Savaş (Çağrı dk. 66), Sırat, Yalçın Eycan, Yasin (Muhammet dk.45)

Balıkesirspor: Hüseyin, Ahmet (Güvenç dk. 89), Celal Emir (Berkay dk. 71), Sedat Yiğit (Özer dk. 45), Asım, Şahin, Artun, Serdar (Bertuğ dk. 89), Tayfun, Volkan (Muhammet dk. 45), Muhammed

Goller: Mehmet Eksik (dk. 86, Tugay Adamcıl (dk. 89) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: İsmet Yumakoğulları, Sırat Yeşil Ördek (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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