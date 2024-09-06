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Muğlaspor, Atatürk Stadı'ndaki Çalışmaları Takip Ediyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, çürük raporuyla tribünleri yıkılan Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde takip ediyor. Takımın iç saha maçlarını oynayabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, çürük raporuyla tribünleri yıkılan Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde takip etti.

Yeşil-beyazlılarda teknik heyet ve futbolcular, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundu. Takımın iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynanabilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Menaf Kıyanç, ilk iç saha maçına geçici tribünlerin yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Muğlaspor ilk iç saha sınavında 15 Eylül Pazar günü Çayelispor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Muğla

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