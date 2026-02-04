Muğlaspor altyapısı güçleniyor

Muğlaspor, altyapıda başlattığı yapılanmayla meyvelerini toplamaya başladı. Kulüp, sadece skor odaklı değil, gelişim odaklı vizyonuyla adeta bir "futbolcu fabrikasına" dönüşürken, şimdiden Milli Takım'a oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor.

Muğlaspor Kulübü, lig atlamasının ardından altyapıda başlattığı büyük değişimle Ege Bölgesi'nin yeni futbol merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altyapı sorumlularıyla gerçekleştirilen görüşmeler, yeşil-beyazlı ekibin geleceğinin emin ellerde olduğunu kanıtlıyor.

Kaban: "İnanılmaz bir yatırım, inanılmaz bir başlangıç"

Altyapı Sorumlusu Kemal Kaban, bu yıl yapılan yatırımların kulüp tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Kaban, "Altyapıda bu sene inanılmaz bir yatırım yaptık, inanılmaz bir başlangıç yaptık. Biz 'inanılmaz' diyoruz çünkü bugüne kadar hiç olmadı bu şeyler. Buradaki amaç şuydu; ilimizdeki bütün iyi çocukları bir çatının altında toplayıp, zorluk derecesi yüksek, kora kor mücadeleler olan gelişim liglerine koyduk. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynarlarsa gelişim sağlayacaklardı. Bu amaca ulaştık, iyi de gidiyoruz. Şu anda bütün akademi takımlarımız devam ediyor. İyice ısındılar lige; artık diğer şehir takımlarıyla kora kor mücadele ediyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz önemli değil; biz zaten çok skor odaklı değil, gelişim odaklıyız. Yavaş yavaş da bunun meyvelerini toplamaya başladık. Milli takıma oyuncular veriyoruz, milli takımdan değişik yaş kategorilerinde çocuklarımız sürekli izleniliyor. İnşallah amacımıza ulaşacağız. İlerleyen dönemlerde Muğlasporumuza kendi öz kaynaklarımızdan yetişen çocuklarımızın sayısını artırmaya çalışacağız" dedi.

Yıldırım: "Muğlaspor'un geleceği için çalışıyoruz"

Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Yıldırım ise yeni yapılanmanın başarısını somut verilerle ortaya koydu. 120'ye yakın sporcuyla gelişim liglerinde yer aldıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Muğlaspor kulübümüzün lig atlaması ile beraber altyapıda yeni bir yapılanmaya gidildi. Biz her zaman 'ben değil biz' anlayışını savunduk. Muğlamızın gençlerini Muğlasporumuza kazandırıp Muğlasporumuzun geleceği için çalışma içindeyiz. 120'ye yakın sporcumuzla altyapıda gelişim liglerinde yer almaktayız. Kısa vadede oldukça başarılı bir şekilde ilerlemeye başladık. Özellikle altyapı anlamında U17 Milli Takımı'na bir oyuncu verdik. U19 Futsal Milli Takımı'na da 17 yaş grubunda bir oyuncu verdik. İlk yılımıza göre bizim için büyük bir başarı. Çünkü U17 Milli Takımı düzeyinde, 2. Lig takımları düzeyinde altyapı anlamında neredeyse Altınordu ve biz varız. Bu da oldukça gurur verici bir durum bizim için. Çocuklarımızı A takıma kazandırmak için yetiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde de tüm il genelinde, tüm ilçe genelinde taramalarımız devam edecek. Bu anlamda taramalarımız sonucunda ise şimdiden gelecek yılların planlamaları, programlamaları doğrultusunda ilerleyerek hareket ediyoruz"

Bozdemir: "Muğlaspor bir futbolcu fabrikası haline geldi"

Oyuncu İzleme Departman Sorumlusu Fuat Bozdemir ise kulübün potansiyeline dikkat çekerek, dışarıya giden yeteneklerin artık geri dönmeye başladığını belirtti. Bozdemir, "Oyuncu havuzumuz oldukça geniş. Şu anda önümüzdeki dönem takımlarını oluşturmak için 100'ün üzerinde oyuncumuz var. İlçelerden oyuncular transfer ettik. Çocuklarımız haftanın üç günü antrenmana geliyorlar. 14, 15 liginde beklediğimiz ivmeyi yakaladık. Her ne kadar sonuç odaklı olsa da bu lig gelişim ligi. Oyuncuların geliştiğini görmek, gelişimlerine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Muğlaspor oyuncu yetiştirmek için potansiyele sahip. Bu yıl en son Kepez maçında dört oyuncumuz kadrodaydı, bir tanesi oynadı. Bizim için büyük başarı; bize güvendiler, sabrettiler. Tekrar yönetime çok teşekkür ediyorum. Dışarıda çok Muğlalı oyuncumuz var. Daha önceki yıllarda akademi ligi olmadığı için velilerimiz de çocuklarını başka illere götürmüşler; buradaki oluşumu gördüklerinde buraya getireceklerini söylüyorlar. Ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda giden oyuncular Muğla'ya geri dönecekler ve Muğlaspor forması giyecekler. Biz doğru yoldayız, yönetimimiz bizi destekliyor. Muğlaspor şu anda futbolcu fabrikası haline geldi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA