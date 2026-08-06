Muğlaspor'da Ayrılık: Genç Kaleci Akil Şakirt Düzcespor'a Kiralandı

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Sarıyer'e konuk olacak Muğlaspor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, genç kaleci Akil Şakirt'i (20) bir kez daha tecrübe kazanması için kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyecektir. Başarılar Akil" mesajı paylaşıldı. Muğlaspor'da profesyonel olan genç eldiven geçen sezon kiralık olarak Fatsa Belediyespor formasıyla 3'üncü ligde görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı