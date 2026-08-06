Muğlaspor'da Ayrılık: Genç Kaleci Akil Şakirt Düzcespor'a Kiralandı
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, genç kalecisi Akil Şakirt'i sezon sonuna kadar 3'üncü Lig takımı Düzcespor'a kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun tecrübe kazanması amacıyla bu transferin gerçekleştirildiği belirtildi. Akil, geçen sezon da kiralık olarak Fatsa Belediyespor'da forma giymişti.
TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Sarıyer'e konuk olacak Muğlaspor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, genç kaleci Akil Şakirt'i (20) bir kez daha tecrübe kazanması için kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyecektir. Başarılar Akil" mesajı paylaşıldı. Muğlaspor'da profesyonel olan genç eldiven geçen sezon kiralık olarak Fatsa Belediyespor formasıyla 3'üncü ligde görev yapmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı