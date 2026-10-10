Muğlaspor, akademi tesislerine merhum eski başkanı Sabri Dinçer'in adını verdi

Muğlaspor'un eski başkanlarından merhum Sabri Dinçer'in adı, kulübün Akademi Tesislerine verildi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kararın kulübün geçmişine ve emek veren isimlere duyulan vefanın göstergesi olduğunu belirtti.

Muğlaspor'a önemli hizmetlerde bulunan eski kulüp başkanlarından merhum Sabri Dinçer'in adı, kulübün Akademi Tesislerine verildi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kararın kulübün geçmişi ile geleceği arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Dinçer'in kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kıyanç, adının akademi tesislerinde yaşatılmasından onur duyduklarını söyledi.

Kıyanç, "Muğlaspor'umuzun tarihinde emeği, fedakarlığı ve sevgisiyle iz bırakan çok kıymetli isimler var. Efsane başkanımız merhum Sabri Dinçer de bu camianın gönlünde özel bir yere sahip. Kendisinin adını Akademi Tesislerimize vermekten büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

Gençler kulübün geçmişini tanıyacak

Altyapıda yetişen gençlerin kulübün tarihini ve Muğlaspor'a hizmet eden isimleri tanımasını önemsediklerini vurgulayan Kıyanç, "Bu tesislerde yetişen çocuklarımızın, formasını taşıdıkları kulübün geçmişini ve bu arma için emek veren büyüklerini tanımalarını istiyoruz. Sabri Dinçer isminin gençlerimizin yetiştiği bir yerde yaşatılması bu nedenle ayrıca anlamlı. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulübe gönülden hizmet eden isimlerin katkılarının unutulmayacağını belirten Kıyanç, Sabri Dinçer'i rahmet, saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı