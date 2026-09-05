Haberler

Muğlaspor, Osundina'yı Kiralık Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijerya asıllı ABD'li futbolcunun kiralık transferi konusunda Casa Pia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Orange County, Feyenoord 21 yaş altı, Dordrecht ve Casa Pia takımlarının formalarını giyen Osundina'nın kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

İmza törenine Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı'nın da katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...