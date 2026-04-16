Muğlaspor Masa Tenisi takımı 1. Lige yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Güneybatı İllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali İnan, 10-12 Nisan tarihlerinde Düzce'de yapılan 2. lig final maçları sonunda 2025-2026 sezonu şampiyonu olarak 1. Lige yükselme başarısı gösteren Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Muğlaspor'un masa tenisine verdiği destek ve takımın başarısından dolayı Federasyon Başkanı Kerim Koç'un selamlarını ileten Ali İnan, şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutladı.

Ziyaretin sonunda Ali İnan şampiyon takımın yönetim kurulu toplantı masasına, Masa Tenisi Filesi takarak hediye ettiği raketler ve toplar ile Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerin ile Masa Tenisi oynayarak keyifli anlar yaşadılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı