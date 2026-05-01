Muğlaspor'a taraftarlardan meşaleli karşılama

TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off mücadelesinin ilk ayağından 1-0'lık galibiyetle dönen Muğlaspor, tesisler önünde taraftarların meşaleli şovlarıyla karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Başkan Menaf Kıyanç, galibiyet sevincinden ziyade Türk futbolundaki "küfür" sorununa dikkat çekerek centilmenlik çağrısında bulundu.

Deplasmanda alınan kritik galibiyetin ardından Muğla'ya dönen yeşil-beyazlı kafileyi, Muğlaspor tesisleri önünde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı. Sloganlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara seslenen Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, son günlerde yaşanan olaylara ve maruz kaldıkları hakaretlere tepki gösterdi.

Konuşmasına son dönemde yaşanan gerginliklere değinerek başlayan Kıyanç, maruz kaldıkları muameleyi şu sözlerle ifade etti: "Yaklaşık 10 gündür bir linç yaşıyoruz. Biz Muğla'nın Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu; buradaki insanların ahlaklı, karakterli olduğunu ve bu işi doğru yaptığını ispatlayacağız. Hayatım boyunca ilk defa bu şekilde küfürler işittim. Bunu asla hak etmedik."

"Onların yaptığını yaparsak farkımız kalmaz"

Başkan Kıyanç, Muğlaspor taraftarından sağduyu ve centilmenlik beklediğini vurguladı. Statlardaki küfür kültürünün sona ermesi gerektiğini belirten Kıyanç, "Biz bize yakışanı yapacağız. Buraya gelen hiçbir takıma küfür etmeyeceğiz. Eğer biz onların yaptığını yaparsak, onlardan hiçbir farkımız kalmaz" dedi.

"Küfür suç sayılmalı, adalet herkese eşit olmalı"

Başkan Kıyanç, stadyumlardaki toplu küfür eylemlerine karşı sert bir eleştiri getirerek, hukuksal bir kıyaslama yaptı: "Statlarda 15-20 bin kişi bir insanın ailesine küfredemez. Bunun değişmesi gerekiyor."

Harekete geçme çağrısı: "Gelin bu devrimi yapalım"

Konuşmasının sonunda taraftarına bir vizyon çizen Menaf Kıyanç, Muğlaspor'un Türk futbolunda bir zihniyet devrimi başlatmasını isteyerek, "Eğer benim taraftarım küfrettiğinde alkışlıyorsam, bu eninde sonunda bize geri dönecek. Biz Türkiye'de son 10 günde gerçekten bir şeyleri değiştirdik. Sizden ricam bunu devam ettirelim. Gelin bu devrimi hep birlikte yapalım" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı