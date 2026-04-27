Muğlaspor'a Başkan Aras'tan moral

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off ilk maçında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Muğlaspor'u kulüp tesislerinde ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aras, sezon boyunca ortaya konulan mücadele, birlik ve inançtan dolayı tüm takımı tebrik etti. Muğlaspor'un bu sezon sahaya yansıttığı karakterin ve istikrarın takdire şayan olduğunu vurgulayan Aras, "Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden takımımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyor, play-off sürecinde de aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret kapsamında futbolcularla sohbet eden ve başarı dileklerini ileten Ahmet Aras, Muğla'nın tüm dinamikleriyle Muğlaspor'un yanında olduğunu bir kez daha yineledi. Play-off sürecinde şehrin kenetlenmesinin önemine dikkat çeken Aras, Muğlaspor'un hedeflerine ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

