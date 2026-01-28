Muğlaspor Teknik Direktörü Durmuş: 'Stresi yüksek bir maçtan 3 puanla ayrıldık'

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, Bucaspor 1928 karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu maç berabere de bitebilirdi ama kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Böyle stresli ve mücadelesi yüksek maçlardan 3 puanla ayrılmak bizim için çok değerli" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 23. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i uzatma dakikalarında bulduğu kafa golü ile 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, karşılaşmada özellikle oyun kurulumunda zorlandıklarını belirterek, rakibin önde baskı ve geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştığını söyledi. Mücadele gücü yüksek bir maç oynandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, kenar ortalarının artmasıyla sonuca gitmeyi başardıklarını dile getirdi.

"Rakibin mücadele gücü yüksekti"

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "İkinci yarı biliyorduk, ligin boyu kısaldı. Herkes eksik yanlarını tamamladı ya da oynayarak geliştirdi. İkinci yarı oynadığımız maçları, rakipleri görüyoruz; puan kayıpları var ve biz bunların farkındaydık, biliyorduk" dedi. Rakibin oyun gücüne de dikkat çeken Durmuş; "Bugün rakibimiz çok genç, diri ve dinamik bir takımdı. Düşmeye oynuyorlar ama şarjlı oyunu, darbeli oyunu iyi oynuyorlar. Mücadele güçleri yüksekti" ifadelerini kullandı.

Oyun başlangıçlarında zorlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuna iyi başlamak istiyorduk ancak arkadan oyun kurmamıza müsaade etmediler. Birkaç inisiyatif alamayınca uzun toplara yöneldik. Dönen topları aldılar ve oyuna ortak oldular. Geçiş oyunundan bir penaltı kazandılar. Üç merkez oyuncusunu stoperlerimizin arasına koşturuyorlardı. Kalecimizin penaltıyı kurtarması bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

İkinci yarıya daha derli toplu başladıklarını vurgulayan Durmuş; "Gol gecikince rakibin direnci azalmıyor. Geçişten yine bir pozisyon buldular ve penaltıdan gol attılar. Buna rağmen her iki dakikada bir pozisyon ürettik. Kalecileri özellikle son yarım saatte çok iyi oynadı. Çok sayıda ceza alanı içi şutumuz, kornerimiz oldu; dönen toplar vardı ama kaleci çıkardı. Maç böyle bitecek gibi görünürken, yandan gelen ortalar artınca Yasin'in harika bir kafa golüyle öne geçtik ve 2-1 kazandık. Bu maç berabere de bitebilirdi ama kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Böyle stresli ve mücadelesi yüksek maçlardan 3 puanla ayrılmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Durmuş son olarak taraftara desteği için teşekkür ederek "Cumartesi ve Çarşamba 3 puan aldık. Şimdi Pazar günü Antalya'da bir maçımız var. Son dakika golü bizi daha da ayağa kaldırdı. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza, buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çağrımız karşılık bulmuş, daha da çoğalarak inşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Hatanın telafisinin olmadığı son haftalara giriyoruz"

Muğlaspor kalecisi İsmet Yumakoğulları, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Zorluk derecesi çok yüksek bir maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldık, çok mutluyuz. Hatanın telafisinin olmadığı son haftalara giriyoruz ve bir liderlik mücadelesi veriyoruz. Açıkçası bugün kafamızda düşündüğümüz ve sahaya yansıtmaya çalıştığımız oyunu tam anlamıyla ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum.Lig çok uzun bir periyot. Bu tarz maçlarda zaman zaman performans düşüklükleri yaşanabiliyor. Ancak ligin boyu kısaldıkça önemli olanın 3 puan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Nihayetinde bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Geçmiş sezona da değinen deneyimli kaleci, "Geçen yıl da buna benzer maçları kazanarak hedefimize ulaştık ve kupayı kaldırdık. Bu sezon da aynı özveriyi göstererek, üzerimize düşenin daha fazlasını yapıp sahadan 3 puanla ayrılarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA