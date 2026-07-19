Muğlaspor 1'inci etap çalışmalarını tamamladı
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk etap kampını tamamladı. Futbolcular kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla hazırlandı. Kısa iznin ardından 21 Temmuz'da Bolu'da kampa girerek hazırlık maçları oynayacak.
YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, 1'inci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar boyunca futbolcular, kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla yeni sezona hazırlandı.
Yeşil-beyazlılar, kısa bir iznin ardından 21 Temmuz'da Bolu'da kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Muğlaspor, Bolu kampında hazırlık maçları da oynayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı