Muğla Valisi İdris Akbıyık Kano sporcusu Kaan Karahan'ı Altın'la ödüllendirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Uluslararası Kano Yarışları'nda başarı elde eden Kaan Karahan'ı altın madalya ile ödüllendirdi. Karahan, gelecekte olimpiyat derecesi hedefliyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık Kano sporunda Uluslararası başarı elde eden Kaan Karahan'ı Altın'la ödüllendirdi.

Geçen Mayıs ayında Slovakya'da düzenlenen Uluslararası Kano Yarışları'nda şampiyon olarak altın madalya kazanan, 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen ve 43 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar Kano Yarışlarında K1 200 metre U15 yarışlarında şampiyon olan, K1 500 metrede ise 2. olan Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Karahan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Genç sporcu Kaan Karahan, Antrenörü Ahmet Ufuk Özcan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'dan kano olimpik umutlar şampiyonluğuna giden yoldaki yaşadıklarını öğrenen Vali İdris Akbıyık Kaan Karahan'ı altın ile ödüllendirdi.

Kaan Karahan ve antrenörü daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalara devam edeceklerini hedeflerinin olimpiyat derecesi olduğunu kaydetti. - MUĞLA