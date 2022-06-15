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Muğla Üniversitesi Spor Kulübü yaz spor okulu açıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muğla Üniversitesi Spor Kulübü yaz spor okulu açıyor

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 'Mini kampüs' yaz spor okulu açılıyor.

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 'Mini kampüs' yaz spor okulu açılıyor. Kayıtların devam ettiği yaz spor okulu 5-12 yaş grubuna hitap edecek ve dört haftalık periyotlar halinde 3 dönem devam edecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Mini kampüs tüm Muğla çocuklarına eğlenerek öğrenecekleri spor temelli bir yaz eğitim programı sunuyor. MSKÜ akademik personelinin koordinatörlüğünde hazırlanan öğretim programlarının uygulanacağı 'Minik Kampüs' yaz spor okulu faaliyeti, özellikle çalışan ebeveynlere çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. MEB bünyesinde yer alan özel ve resmi okulların yaz tatiline girmesi ile 20 Haziran Pazartesi günü MSKÜ kampüsü sınırları içerisinde eğitimlerine başlayacak olan 'Minik Kampüs', tam ve yarım gün eğitim verecek şekilde tasarlandı. Dört haftalık periyodlar ile 3 dönem devam edecek" denildi.

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü tarafından açılacak olan yaz spor okulunda görsel sanatlar, yenilikçi drama, Orff eğitimi, çocuk atletizmi, yüzme, okçuluk, cimnastik, eğlenceli bilim ve tenis gibi spor dallarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik personeli koordinatörlüğünde eğitimler verilecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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