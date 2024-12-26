Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Namağlup Şampiyon Oldu

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Muğla İli Büyük Erkekler Ligi Müsabakaları'nda tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Altı maçlık müsabaka serisini yenilgi almadan tamamlayan Muğla Üniversitesi Spor Kulübü, il şampiyonu unvanıyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takımın koçu Araştırma Görevlisi Kaan Salman, oyuncularının tamamının üniversite öğrencilerinden oluştuğunu vurgulayarak, bu başarının ekip ruhu ve azmin bir sonucu olduğunu belirtti.

Takımın başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Salman, "Şampiyon oldukça daha da motive oluyoruz. Hedefimiz, Türkiye finallerinde Muğla'yı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni (MSKÜ) en iyi şekilde temsil etmek. Çalışmalarımıza en kısa sürede başlayarak bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü, elde ettiği namağlup şampiyonlukla sadece üniversite camiasının değil, tüm Muğla'nın gurur kaynağı oldu. Şimdi gözler, bu başarılı ekibin Türkiye finallerindeki performansında olacak.

Şampiyon takımın sporcuları, Muğla'yı ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil edeceklerine dair kararlılıklarını dile getirirken, destek veren herkese teşekkür ettiler. - MUĞLA