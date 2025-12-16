Muğlalı genç raketlerden Türkiye derecesi

13-15 Aralık tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Yıldızlar Güneybatı Grubu Takım Ferdi Masa Tenisi Yarışmaları'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Muğla Spor Okulları bünyesinde yetişen sporcular başarılı sonuçlara imza attı.

GSB Muğla Spor Okulları'nı temsil eden genç sporcular, zorlu mücadelelerin ardından önemli bir takım derecesi elde etti. Rüzgar Alp Yalçınkaya ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan erkek takımı, yarışmaları genel sıralamada 5. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

GSB Spor Okulları yetkilileri, Muğla'yı başarıyla temsil eden ve okullarında yetişen sporcuları gönülden kutladıklarını belirterek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MUĞLA