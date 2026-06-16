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Muğla Sessizler Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu

Muğla Sessizler Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu
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Cem Denli İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'na ilk kez katılan Muğla Sessizler Spor Kulübü, sergilediği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu.

Cem Denli İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'na ilk kez katılan Muğla Sessizler Spor Kulübü, güzel bir performans sergileyerek Türkiye üçüncülüğünü kente getirdi.

Muğla Sessizler Spor KulübüSakarya'da düzenlenen Cem Denli İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda parkeye damga vurdu.

Şampiyona boyunca sergilediği azimli, hırslı ve disiplinli performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Muğla Sessizler Spor Kulübü, adını turnuvanın en iyileri arasına yazdırdı. İlk kez mücadele ettiği bu zorlu organizasyonda turnuva tecrübesi olan güçlü rakiplerine karşı geri adım atmayan kulüp, adım adım finallere yürüdü.

Nefes kesen şampiyonanın üçüncülük müsabakasında parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Muğla ekibi, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren elinde tuttu. Hem savunmada hem de hücumda kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan kadın hentbol takımı, rakibini 20-11 gibi net bir skorla mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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