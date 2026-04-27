Muğla'nın sultanları belli oldu

Muğla Hokey Ligi U16 Kızlar Salon Sezonu, nefes kesen final karşılaşmalarıyla sona erdi. Normal sezonun formda ekibi Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, play-off aşamasında da üstün performansını sürdürerek Muğla Şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü.

Normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Yarı finalde Muğla Hokey Kulübü'nü geçerek finale adını yazdıran Bodrum temsilcisi, finalde Ege Yıldızları Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılan Bodrum Gündoğan Spor, 'Muğla Şampiyonu' unvanını kazandı. Turnuvanın ardından oluşan genel tabloda; 1. Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, 2. Ege Yıldızları Spor Kulübü, 3. Köyceğiz Göl Spor Kulübü, 4. Muğla Hokey Spor Kulübü oldu.

Muğla Hokey Ligi'nin mimarlarından baş antrenör Serkan Şen, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada ligin önemine vurgu yaptı. Şen, "Bu ligler sporcularımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyor ve performanslarını doğrudan artırıyor. Gençlerimizin gelişimi için rekabetçi bir ortam sunmaktan mutluyuz. Muğla Hokey Ligleri, her yaş grubunda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş'ın desteğiyle büyüyerek devam edecek" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

