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Muğla Kulüpler Satranç İl Birinciliği Köyceğiz'de tamamlandı

Muğla Kulüpler Satranç İl Birinciliği Köyceğiz'de tamamlandı

Spor Haberleri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kulüpler Satranç İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kulüpler Satranç İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen satranç müsabakalarına Muğla Spor Kulübü, Milas Belediyesi Spor Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü oyuncuları katıldı. Muğla Kulüpler Satranç İl Birinciliği, Köyceğiz Su Sporları Merkezinde hafta sonu yapılan zorlu maçlarla sona erdi. Birinciliği Muğla Büyükşehir Belediye Sporun aldığı turnuvada 2.Milas Belediye Spor, 3.Muğla Spor Kulübü ve 4.Köyceğiz Akademi Spor Kulübü oldu. Turnuvada hakem olarak Atilla Güler, İrfan Doğan, Ahmet Murat Yenici ve Tayfur Doğan görev aldı. Turnuva sonunda kupa ve madalya töreni yapıldı.

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici; "Katılan takımlarımızı tebrik eder, yapılacak finallerde ilimizi temsil edecek Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne başarılar dileriz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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