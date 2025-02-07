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Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Çekya'nın Slavia Prag'ı ile Eşleşti

Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Çekya'nın Slavia Prag'ı ile Eşleşti
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Muğla'nın Menteşe ilçesini temsil eden Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Çekya'nın Slavia Prag takımı ile eşleşti. Maç 14 Şubat 2025 tarihinde Litvanya'da oynanacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesini Avrupa kupalarında temsil edecek olan Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi belli oldu. Menteşe ekibi, turnuvanın ilk turunda Çekya'nın güçlü ekiplerinden Slavia Prag ile eşleşti.

Mücadele, 14 Şubat 2025 tarihinde Litvanya'nın Siauliai Gymnasium Spor Salonu'nda saat 09.00'da oynanacak. Avrupa sahnesinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Ege Yıldızları'nın başantrenörü Serkan Şen, "Ülkemizi ve Muğla'mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Zorlu bir rakiple karşılaşacağız ancak hedefimiz güzel bir sonuçla dönmek" dedi.

Muğla Ege Yıldızları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli maçta başarı hedeflerken, Muğlalı sporseverler de temsilcilerine büyük destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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