Üye Girişi
Haberler

Muğla'dan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş Romanya'da Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'dan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş, Romanya'da düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. U-21 Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Metin Şahin'in önderliğinde Bükreş'e hareket etti.

Muğla'dan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş Romanya'da düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından U-21 (Ümitler) Taekwondo Avrupa Şampiyonası, 5-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştiriliyor. Avrupa Şampiyonası için yola çıkan U-21 Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Metin Şahin'in önderliğinde Bükreş'e hareket etti. Muğla'nın sevilen simalarından olan ve başarılarıyla tanınan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş da bu kadroda, U-21 Teknik Kurulunun tek kadın Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Milli Takım görevine dair açıklama yapan Göktaş, "Üst üste Avrupa Şampiyonu olan Taekwondo Türk Milli Takımı'mızın bu yıl da geleneği bozmayarak, Cumhuriyet'imizin 100. Yılında yine Türk Bayrağı'mızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinleteceğine olan inancımız tamdır. Şahsımı bu göreve layık gören başta Federasyon Başkanımız Prof.Dr. Metin Şahin'e ve TTF Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Muğla Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title