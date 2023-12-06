Muğla'dan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş Romanya'da Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi

Muğla'dan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş Romanya'da düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından U-21 (Ümitler) Taekwondo Avrupa Şampiyonası, 5-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştiriliyor. Avrupa Şampiyonası için yola çıkan U-21 Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Metin Şahin'in önderliğinde Bükreş'e hareket etti. Muğla'nın sevilen simalarından olan ve başarılarıyla tanınan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş da bu kadroda, U-21 Teknik Kurulunun tek kadın Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Milli Takım görevine dair açıklama yapan Göktaş, "Üst üste Avrupa Şampiyonu olan Taekwondo Türk Milli Takımı'mızın bu yıl da geleneği bozmayarak, Cumhuriyet'imizin 100. Yılında yine Türk Bayrağı'mızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinleteceğine olan inancımız tamdır. Şahsımı bu göreve layık gören başta Federasyon Başkanımız Prof.Dr. Metin Şahin'e ve TTF Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA