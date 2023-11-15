Muğla'dan Manisa'ya Futbolcu Transferi

Muğla'nın Datça ilçesinde Datça 1923 Futbol Okulu'nda yetişen 2010 doğumlu futbolcu Sedat Efe Sönmez 1.Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü alt yapısına transfer oldu.

Bu sene içinde 8 futbolcusunu daha Süper Lig ve diğer lig takımlarının alt yapısına gönderen futbol okulu antrenörü Güneş Can Görgülü üst liglerdeki takımlara oyuncu göndererek katkı sağlamalarından dolayı Türk Futbolu adına mutlu olduklarını ve bir çok oyuncusunun profesyonel kulüplerin takibinde olduğunu belirtti. Sedat Efe Sönmez aynı zamanda Türk Milli Takımları oyuncu havuzuna seçilerek ay sonunda Ege Bölge karması ve diğer bölgelerin karmalarının Antalya'da yapacakları kampa katılacak. - MUĞLA