Muğla'dan iki hokey takımı Trabzon'da karşılaştı

Muğla'dan iki hokey takımı Trabzon'da oynanan Süper Lig karşılaşmasında eşleşti.

Muğla hokey takımlarından Ege Yıldızları ile Köyceğiz Göl Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İki Muğla temsilcisi karşılaştığı maçta Ege Yıldızları, Köyceğiz Gölspor'u 6-1' yendi.

Muğla'da baş antrenörlük görevi yapan Serkan Şen "Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde normalde 10 takım mücadele ediyor. Denizli Uğur Okulları takımının Süper Lig'den çekilmesiyle Süper Lig'de 9 takım kaldı 2 tanesi de Muğla takımı. Birisi Ege Yıldızları Spor Kulübü diğeri Köyceğiz Gölspor Kulübü. Köyceğiz Gölspor Kulübü Süper Ligdeydi. Fakat geçen yıl 1. ligde mücadele eden Ege Yıldızları alt yapı sporcularıyla 1. ligde şampiyon olup Süper Lig'e yükseldi. Bu yıl salon sezonunda Türkiye Hokey Süper Liginde 2 takımımız mücadele ediyor. Trabzon Yomra Spor Salonunda yapılan maçta Ege Yıldızları maçı Köyceğiz Gölspor karşısında 6-1 kazandı" diye konuştu. - MUĞLA