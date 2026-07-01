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Muğla'da "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi tüm hızıyla sürüyor

Muğla'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi tüm hızıyla sürüyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Muğla'da düzenlenen ücretsiz yüzme kursları, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla yoğun katılımla devam ediyor. Çocuklar ve gençler, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ortamda yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında Muğla'da düzenlenen ücretsiz yüzme kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Muğla Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitimler grup ve seanslar halinde aralıksız sürdürülüyor.

Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesini hedefleyen kurslarda, minik sporcular suyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Eğitimler; alanında uzman ve deneyimli antrenörler, eğitmenler ve profesyonel cankurtaranlar eşliğinde son derece güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Hem güvenli bir alanda yüzme öğrenen hem de yaz dönemini sporla iç içe geçiren miniklerin heyecanı gözlerinden okunurken, GSB Spor Okulları yetkilileri tüm çocukları yüzme öğrenmeye ve spora güçlü bir kulaç atmaya davet etti. Kursların, belirlenen program dahilinde yaz sezonu boyunca etaplar halinde devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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