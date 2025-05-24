Muğla'da voleybol il birincisi belli oldu

Muğla'da voleybol il birincisi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Muğla'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada hem centilmenlik hem de rekabet ön plandaydı.

Final karşılaşmalarının ardından Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi ikinnci, Ula Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Köyceğiz Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda öğrenciler hem bireysel yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de takım ruhunu yansıtan performanslar ortaya koydu. Karşılaşmalar boyunca sporcuların gösterdiği mücadele ve sportmen davranışlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Organizasyon sonunda tüm takımlar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi

Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.