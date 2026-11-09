Muğla'da U14 Hokey Ligi'nde Ege Yıldızları şampiyonluğa ulaştı

Muğla'da düzenlenen U14 Muğla Hokey Ligi, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyonda şampiyonluğa Ege Yıldızları ulaştı.

Muğla'da hokey sporunun gelişimine katkı sağlamak ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlenen U14 Muğla Hokey Ligi'nde takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından Ege Yıldızları turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Muğla Hokey Kulübü ikinci, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü üçüncü olurken, Köyceğiz Göl Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Serkan Şen'den teşekkür mesajı

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Genç sporcuların sahada ortaya koyduğu mücadele, azim ve spor sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Şen, Muğla hokeyinin gelişmesi ve çocukların sporla buluşması adına bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade etti. Organizasyona verdiği desteklerden dolayı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür eden Şen, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara, kulüplere, antrenörlere, hakemlere, sporculara, velilere ve destekçilere de şükranlarını sundu.

Dereceye giren takımları tebrik eden Şen, Muğla'da hokeyin daha geniş kitlelere ulaşması ve genç sporcuların ulusal düzeyde daha büyük başarılara imza atması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı