Muğla'da Türkiye Tekvando Şampiyonası Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Menteşe Spor Salonu'nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyonun seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılıyor.

Programın açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, şampiyonanın Muğla'da yapılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Muğla'nın turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de ön planda olduğunu belirten Akbıyık, "Son yıllarda Muğla'da turizmden sanata, kültürden spora birçok alanda organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençliğimiz Avrupa ve dünyada sporun her alanında ülkemizin güvence kaynağı." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise 2023 yılında elde ettikleri başarıyı sürdürmek için düzenlenen şampiyonada gençlerin kıyasıya yarışarak milli takıma girmeye hak kazanacağını kaydetti.

Şahin, "Birlik ve beraberliği sağlayarak, vatan aşkını çocuklarımızın gönlünde büyüterek 2024 Paris Olimpiyatları'nda önemli dereceler alacağız. Biz hiç bir olimpiyattan boş dönmedik. Dünyanın birincisi olarak Paris Olimpiyatları'na katılmayı hak ettik ve inşallah oradan da önemli derecelerle döneceğiz." diye konuştu.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da ev sahipliği yaptıkları şampiyonaya 70 ilden, 571 kulüp ve 2 bine yakın sporcu katıldığını bildirdi.

Muğla'nın spor organizasyon şehri olma özelliği taşıdığını vurgulayan Açıkbaş, bir yıl içerisinde 642 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Akbıyık, Federasyon Başkanı Şahin ve protokol üyeleri verdi.

Şampiyona, 21 Ocak'ta sona erecek.