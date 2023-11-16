Muğla'da Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları' başladı.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları' başladı. Etkinliğe 73 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 475 sporcu katılım gösterdi. Uygun hava şartlarının oluşmasının ardından yat yarışları başladı. İzkayası mevkisinden start alan sporcular, akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı. Yarışlar 3 gün boyunca devam ederek, ödül töreniyle son bulacak. Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, "Göcek'te 8'incisi düzenlenen yat yarışlarında bölgemizi tanıtarak, denizcilik kültürünü yaşatıyoruz. Deniz sporlarından olan yat yarışlarına bu senede ilgi çok güzel" dedi. - MUĞLA