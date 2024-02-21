Muğla'da Okul Sporları Floor Curling Küçükler İl Birinciliği Tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023-2024 Okul Sporları Floor Curling küçükler İl Birinciliği müsabakaları 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.

Müsabakalar Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Okul Sporları Floor Curling küçükler İl Birinciliği müsabakalarına Muğla ve ilçelerinden 13 takım ve 36 sporcu katıldı. Turnuvada Köyceğiz Toparlar Ortaokulu küçükler karma ve küçükler kızlar kategorisinde, Köyceğiz Pınar Kulfat Ortaokulu küçükler erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Birinci olan okullar 2-5 Nisan tarihlerinde İzmir'de gerçekleşecek olan grup müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Floor Curling Küçükler İl Birinciliği müsabakaları 19-20 Şubat tarihleri arasında İlçemizde gerçekleşti. İlimizi temsil edecek öğrencilerimizi tebrik ediyor grup müsabakalarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MUĞLA