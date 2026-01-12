Haberler

Muğla'da gençler sahaya indi

Muğla'da gençler sahaya indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'de düzenlenen açılış töreniyle genç A kızlar ve erkekler basketbol grup birinciliği müsabakaları başladı. Yüzlerce sporcu, bölge şampiyonluğu için mücadele edecek.

Okul Sporları Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları, Muğla Menteşe'de düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Yüzlerce sporcu, bölge şampiyonluğu için parkeye çıktı.

Muğla, bir kez daha bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları takvimi kapsamında düzenlenen Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği'nin açılış seremonisi, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan törene sporcular, antrenörler ve okul idarecileri yoğun katılım gösterdi.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için emek veren tüm görevlilere teşekkürlerini iletti. Muğla'nın spor şehri kimliğine katkı sağlayan bu büyük organizasyonda ter dökecek tüm genç sporculara başarılar dileyen yetkililer, tüm Muğlalı spor severleri bu heyecana ortak olmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri

Çok konuşulan öneri: İşe 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalılar
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi