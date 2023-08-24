Muğla'da motosiklet denetimleri: 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye ceza
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Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde 80 motosiklet sürücüne, Menteşe ilçesi - Aydın kontrol noktasında ise 10 motosiklet sürücüne reflektif yelek dağıtıldı.
Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muğla ve ilçelerinde artan trafik kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı motosiklet denetimi ve eğitim uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde, trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 97 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken 28 motosiklet de trafikten men edildi.
"Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi kapsamında Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan asayiş noktasında 80 motosiklet sürücüne, Menteşe ilçesi - Aydın kontrol noktasında 10 motosiklet sürücüne reflektif yelek dağıtıldı.