Muğla'da motosiklet denetimleri: 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye ceza

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde 80 motosiklet sürücüne, Menteşe ilçesi - Aydın kontrol noktasında ise 10 motosiklet sürücüne reflektif yelek dağıtıldı.