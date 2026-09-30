Muğla'da dünya ve Avrupa şampiyonu öğrencilere madalyaları törenle verildi

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Muğla'da özel bir okulun öğrencileri Beyazıt Kamal ve Emre Gür, uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılar dolayısıyla düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, İstanbul'daki 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Beyazıt Kamal ile Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 71 kiloda Avrupa şampiyonu olan Emre Gür'e madalya ve plaket verildi.

Törene Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İdris Kömürcü, Muğla Final Akademi Okulları Kurucu Başkanı Ali Coşkun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini dileyerek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarıyla da gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA