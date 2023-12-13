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Muğla'da çocuklar Bocce sporuyla tanıştı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kırsal mahallelerden çocuklar Bocce sporuyla tanıştı. Bocce Antrenörü Yasemin Miski, sporun her yaştaki insana iyi geldiğini belirterek gençleri bu sporla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ula Thera Antik Kentinde planlanan Bocce turnuvasıyla çocuklar tarihi bir deneyim yaşayacaklar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kırsal Mahallelerden çocuklar Bocce sporuyla tanıştılar.

Sporun her yaştaki insana iyi geldiğini belirten Bocce Antrenörü Yasemin Miski, "Kökeni Anadolu topraklarında bulunan Bocce sporuyla gençleri tanıştırarak hayat amaçlarına sımsıkı tutunduracak iyi alışkanlıklar kazandırma hedefimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni etkinliklerimizde daha fazla gencimizi ve çocuklarımızı Bocce ile tanıştıracağız" dedi.

Bocce branşına ilginin yoğun katılımlı olması çocuklardan takımlar oluşturularak turnuvalara hazırlanması hedefleniyor. Ula Thera Antik Kentinde Bocce turnuvası planlanırken, çocuklar tarihin içinde geçmişten günümüze kadar uzanan bu spor branşının anını antik kentte oynayarak yaşamaları sağlanacak. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük; "Bocce branşına yoğun ilgi olması bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak aynı zamanda takım ruhunu geliştiren sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Bugüne kadar 104 çocuğumuzla başladığımız Bocce ülke genelinde dereceler almayı hedefliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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