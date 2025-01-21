Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Düzenlendi

Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl birinciliği turnuvası, bu yıl ilk kez Menteşe Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait bilardo tesisinde gerçekleştirildi. 61 sporcunun katıldığı organizasyonda Adem Yetkil şampiyon oldu. Turnuva sonucunda dereceye giren sporcular, Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl birinciliği müsabakaları bu yıl ilk kez Menteşe Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bilardo tesisinde yapıldı. Geçen yıl Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle yüzme havuzunun altında açılan tesiste yapılan turnuvaya rekor katılım sağlandı.

Organizasyonun Menteşe'de yapılması katılımın yüksek olmasında etkili olurken, özellikle uzak ilçelerden daha önceki turnuvalara gidiş gelişte yaşanan sorunlar şampiyonanın il merkezinde yapılmasının katılımı arttırdığı açıklandı. Bu yıl 61 bilardo sporcusunun katıldığı il birinciliği müsabakaları sonucunda Adem Yetkil şampiyon olurken, ikinci Hasan Altınbağ oldu. Üçüncülükleri ise Mustafa Bilgin ve Ahmet Yücel Özcan paylaştı.

Turnuvanın ödül törenine katılan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade ederek bilardo sporunun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Şampiyon olan ve dereceye katılan sporcuları kutlayan Paçalı bütün katılımcılara da teşekkür etti.

Muğla Bilardo il Temsilcisi Hasan Altınbağ törende yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilk kez il birinciliği turnuvasını Menteşe'de yaptık. Bu tesisin Muğla'ya kazandırılmasında emeği geçen başta il müdürümüz Kazım Açıkbaş ve Spor Şube Müdürümüz Serkan Paçalı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gelen bütün sporcularımız tesisleri ve organizasyonu çok beğendi. Muğla'nın misafirperverliğini elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Bundan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Bilardo Federasyonu Başkanımız Ersan Ercan ile birlikte daha güzel etkinlikler ve özellikle gençlere yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Turnuva boyunca organizasyonun sorunsuz geçmesi için emek veren Muğla Karya Bilardo Spor Kulübünün başkanı Metin Bulut ve sporcularına da teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvada şampiyon olan Adem Yetkil de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken Muğla'da bilardonun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Turnuva sonunda dereceye girenler Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
img

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.