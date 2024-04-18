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Muğla'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tamamlandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası madalya ve ödül töreniyle sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ortaokullar arası 6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları ilçe turnuvası madalya ve ödül töreni ile tamamlandı.

Akıl ve Zeka Oyunları Köyceğiz İlçe Turnuvası Eski İMKB Ortaokulu salonunda gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen "Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları" İlçe turnuvası ortaokullar arasında, 5 ayrı oyun kategorisinde düzenlendi. Akıl ve Zeka Oyunları Köyceğiz müsabakalarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüllerini takdim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, dereceye giren öğrencilerimize 30 Nisan'da gerçekleşecek olan İl müsabakalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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