Haberler

Muğla'da 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 9 ile 82 yaş aralığında yaklaşık 2 bin yüzücünün katılımıyla başladı. İlk yarışta, olimpiyat şampiyonu Sharon Van Rouwendaal onur konuğu olarak sporculara motivasyon verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı.

Muğla Valiliği himayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şampiyonaya 9 ile 82 yaş aralığında yaklaşık 2 bin kadın ve erkek yüzücü katıldı.

Martı Hotels'in ev sahipliği yaptığı şampiyonanın Skoda Day gününde Skoda 3K Açık Su Yüzme yarışı, İçmeler Mahallesi'nde özel oluşturulan parkurda 259 sporcuyla start aldı.

İlk yarış olan Skoda 3K'nin startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi.

Güneşli bir havada ve durgun denizde gerçekleştirilen Skoda 3K'de erkeklerde Hasan Emre Musluoğlu, Polat Şimşek ve Eren Çelik, kadınlarda ise Hilal Zeyneb Saraç, Sesim Alpuğan ve Gülşah Günenç Eler dereceye girdi.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11 yıl önce Marmaris'te doğan ve Avrupa'nın en nitelikli şampiyonalarının başında gelen Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 25'incisini doğduğu denizde gerçekleştirdiklerini söyledi.

İklimin ve su sıcaklığının yüzme için ideal olduğu bir dönemde, güneşli bir havada şampiyonayı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

"2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanı verilen, 3 olimpiyatta madalya sahibi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü Hollandalı Sharon Van Rouwendaal, onur konuğumuz. Sporcularımızı motive ediyor. Bugün AquaTolks söyleşi programında değerli bilgileri ve deneyimlerini aktaracak. Eğitimler verecek. Açık su yüzme sporuna çok ilkler kazandırdık. Bu şampiyonada yaklaşık 2 bin sporcumuz kulaç atacak."

Demirel, sürdürülebilir şampiyona haline gelmelerinde çok değerli katkılar olduğuna işaret ederek, "Bizlerden katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Yüzme Federasyonumuza, Marmaris Kaymakamlığımıza ve tüm destekçilerimize uzun yıllar devam etmesi dileğiyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonanın ilk günü Skoda Day'de Skoda 3K yarışının yanı sıra Skoda 2K ve akşam da Shell Gece Yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.

25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, yarın 200M, Quick Sigorta 1K, Setur Marinas 5K ve Quick Sigorta Bayrak Yarışları etkinlikleriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.