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Muğla'da 15 Temmuz'a özel tenis turnuvası düzenlenecek

Muğla'da 15 Temmuz'a özel tenis turnuvası düzenlenecek
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Muğla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde 'Zaferin adı Türkiye, kortların gücü gençlik' sloganıyla düzenlenecek tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak. 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon, birlik ve beraberlik duygularını sporla buluşturmayı hedefliyor.

Muğla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte düzenlenecek özel tenis turnuvasıyla, 15 Temmuz ruhu bu kez kortlarda hayat bulacak.

"Kortların Gücü Gençlik" Geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi hedeflenen organizasyon, bu yıl 10. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyor. Birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını tenis kortunda buluşturmayı amaçlayan turnuva, sporseverleri ve genç yetenekleri bir araya getirecek. Organizasyonun bu yılki resmi sloganı ise "Zaferin adı Türkiye, kortların gücü gençlik" olarak belirlendi.

Kıyasıya Mücadele 10-15 Temmuz'da Muğla'da spora ve milli birlik şuuruna katkı sunması beklenen turnuva, 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yetkililer, tüm Muğlalı sporseverleri ve tenis tutkunlarını bu büyük heyecana ortak olmaya ve kortlardaki yerlerini almaya davet etti.

Kayıtlar ve katılım detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtilirken, turnuvanın 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında şehirde büyük bir coşku oluşturması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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