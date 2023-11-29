Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Şampiyonluklarına Devam Ediyor

Ulusal ve uluslararası birçok farklı turnuvada önemli başarılar elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesinin okçuları şampiyonluklarına devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 2023 salon Türkiye Okçuluk Şampiyonasına 125 kulüp ve 601 sporcunun katılırken şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları damgasını vurdu.

Turnuvada Büyükşehir okçularından Hazal Burun U21 Makaralı Yay Kadınlar dalında birinci olarak altın madalya kazanırken aynı dalda Emircan Haney makaralı yay erkeklerde üçüncü oldu bronz madalya kazandı.

Ayrıca şampiyonada Songül Lök, Gülçin Balık ve Meltem Kaya'dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kadınlar takımı makaralı yayda birinci olarak altın madalya kazandı. Bunun yanı sıra U21 Makaralı Yay Kadınlar dalında Hazal Burun, Ceyda Kömer ve Ecesu Demircan'dan oluşan Büyükşehir takımı üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - MUĞLA