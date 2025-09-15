Muğla Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 30 Yıl Aradan Sonra Siyah Kuşak Diploması Aldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 30 yıl önce başladığı karate yolculuğunda siyah kuşak diploması sahibi oldu.

1990'lı yıllarda karate yapan ve spora uzun yıllar ara veren Başsavcı Oğuzhan Dönmez, 2025 yılında oğlu Bilgehan ile yeniden Tatami'ye dönerek siyah kuşak unvanını elde etti. 1991-1995 yılları arasında aktif olarak karate yapan Dönmez, üniversite döneminde spora ara verdi. 2025 yılında oğlu Bilgehan ile birlikte yeniden antrenmanlara başlayan Dönmez, yoğun çalışmalarının ardından siyah kuşak diplomasını almaya hak kazandı.

Başsavcı Dönmez'e siyah kuşak diplomasını Karate Milli Takım Antrenörü Kadir Yılmaz verdi. - MUĞLA