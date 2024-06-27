Mucizeyi gerçekleştirdiler! Gürcistan, Portekiz'i yenerek EURO 2024'te tur atladı

Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Gürcistan ve Portekiz grubun son maçında kozlarını paylaştı. Gürcistan mücadeleyi 2-0 kazanarak en iyi üçüncüler arasında son 16 turuna yükseldi.

GÜRCİSTAN KAZANDI

Mücadele 2-0 Gürcistan lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 2. dakikada Kvaratskhelia ve 57. dakikada Mikautadze kaydetti.

RAKİP İSPANYA

Daha önce grubu lider tamamlamayı garantileyen Portekiz, Slovenya ile eşleşti. Gürcistan ise son 16 turunda İspanya ile mücadele edecek.