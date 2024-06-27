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Mucizeyi gerçekleştirdiler! Gürcistan, Portekiz'i yenerek EURO 2024'te tur atladı

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EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden Gürcistan, Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Gürcistan ve Portekiz grubun son maçında kozlarını paylaştı. Gürcistan mücadeleyi 2-0 kazanarak en iyi üçüncüler arasında son 16 turuna yükseldi.

GÜRCİSTAN KAZANDI

Mücadele 2-0 Gürcistan lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 2. dakikada Kvaratskhelia ve 57. dakikada Mikautadze kaydetti.

RAKİP İSPANYA

Daha önce grubu lider tamamlamayı garantileyen Portekiz, Slovenya ile eşleşti. Gürcistan ise son 16 turunda İspanya ile mücadele edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gürcistan Portekiz Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

uLuBeY null:

Eğer biraz şansları olsa bizi de yenebilirlerdi. 5 net pozisyondan sadece bir gol çıkarabildiler. Ama yine de üst tura çıkmayı başardılar. Hakettiler. Güzel futbol oynuyorlar ve turnuvanın şimdiye dek en büyük sürprizini gerçekleştirdiler.

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