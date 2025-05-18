Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Hollanda Eredivisie'de son hafta maçları oynandı ve mucizevi şekilde şampiyon PSV Eindhoven oldu.

9 PUAN GERİDEN GELDİLER

Son 5 haftaya 9 puan farkla takipçisi PSV Eindhoven'ın önünde lider giren Ajax, 4 haftada kaybettiği 10 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.

PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam deplasmanında 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. PSV'ye şampiyonluğu getiren golleri 35 yaşındaki Ivan Perisic, 36 yaşındaki Luuk de Jong ve 84. dakikada Malik Tilmann attı.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax, Jordan Henderson ve Wout Weghorst'un golleriyle Twente'yi 2-0 mağlup etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, 79 puanla 26. şampiyonluğuna ulaştı. Ajax ise 78 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi. Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, sezonu 68 puanla üçüncü sırada tamamladı.