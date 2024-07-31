Üye Girişi
Haberler

Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythai maçları, kültürel gösterileriyle 4-8 Ağustos tarihinde 24 ülkenin katılımı ile 4 gün sürecek. Türkiye Milli takımının başında Kayserili Antrenör Göksel Cingöz yer alacak.

Muaythai Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak kendine yer bulacak. Bu maçları katılacak olan milli takımın başında Kayserili Antrenör Göksel Cingöz Teknik Direktör olarak yer alacak.

Olimpiyat tarihinde ilk kez sahne olacak olan Muaythai maçları, kültürel gösterileriyle 4-8 Ağustos tarihinde 24 ülkenin katılımı ile 4 gün sürecek. İlk kez yaşanacak olan bu büyük heyecanda Türkiye Milli takımının başında Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörü ve Milli takımlar sportif direktörü olarak görev yapan, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında görev yapmış olan Göksel Cingöz yer alacak. Kafilede ayrıca Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ile sporcular Sercan Koç, Bediha Taçyıldız, Kübra Kocakuş yer alacak. Teknik Direktörlüğünü Göksel Cingöz'ün yapacağı milli takımda antrenör olarak ise Abdulkadir Şahin ve Berkan Öner bulanacak.

Kayserili Bölgesi Sporcusu SercanKoç ile Bediha Taçyıldız, Kübra Kocakuş isimleri daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Paris Olimpiyatları Kayseri Türkiye Göksel Spor Spor Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title