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Muaythai, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları programında yer aldı

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Muaythai, 16-27 Haziran 2027'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda ikinci kez resmi madalya sporu olarak yer aldı. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, bu gelişmenin sporun olimpik hedeflerine ilerleyişinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Muaythai, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın spor programında ikinci kez resmi madalya sporu olarak yer aldı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) muaythai branşının İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nda yeniden madalya branşları arasında bulunacağını duyurdu.

Açıkalamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu ve aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı Hasan Yıldız, muaythainin oyunlar programında yer almasının spor adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Muaythai branşının artık tüm dünyada çok önemli noktaya geldiğini aktaran Yıldız, "Muaythai'nin olimpik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak Avrupa Oyunları'nda kendi seyircimiz önünde yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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