Muay Thai Federasyonundan destek çağrısı

Muay Thai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu Manisa'da, federasyonun il temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında siyasilerden çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonu çıkaran spor dalına destek olmalarını istedi.

Muay Thai Manisa İl Temsilciliği tarihi Kurşunlu Han'da iftar programı düzenledi. İftar programına Muay Thai Federasyonu Organizasyondan Sorumlu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Muay Thai Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Hasan Fatih Özsümer, Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Demirarslan, Ege Bölge Koordinatörü Akif Özer, Ege Bölge Koordinatörü vekili Ramazan Çelik, Ege Eğitim Kurulu Başkanı Mustafa Tire, Muay Thai Antrenörü Ediz Barış, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı. Başka bir programı için iftar öncesinde Kurşunlu Han'a gelen Şehzadeler Belediye Başkanı ve Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çelik hem sporcularla hem de federasyon yetkileriyle bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.

İftar sonrası açılış konuşması yapan Muay Thai Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Hasan Fatih Özsümer katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ederken, Muay Thai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu da Muay Thai sporunda dünyaca başarılı sporcuların yetiştiğini belirterek bunca başarı kazanan bir spor branşının da gerek yerelde belediyeler gerekse de siyasiler tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Şimdiye kadar desteklerini esirgemeyen isimlere de teşekkür eden Bayramoğlu uluslararası madalya kazanan Manisalı sporcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor