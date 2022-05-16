MTÜ masa tenis takımında Türkiye Şampiyonluğu sevinci - Haberler

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) masa tenis takımı, Ege Üniversitesi takımını yarı finalde, Koç Üniversitesi takımını ise finalde yenerek Türkiye Şampiyonluk kupasını kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı, 78 üniversitenin katıldığı Türkiye Üniversiteler Arası Spor Ligi (ÜNİLİG) Final 2022 Müsabakalarına MTÜ de katıldı. Şampiyonada masa tenisi kategorisinde MTÜ masa tenis takımı, İzmir Ege Üniversitesi takımını yarı finalde, Koç Üniversitesi takımını ise finalde yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyon'u iş birliğinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı ve Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleşen ÜNİLİG 2022 finallerine masa tenisi de dahil 10 spor branşında 5 bin sporcu katıldı.

Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleşen ÜNİLİG Masa Tenisi Müsabakalarında 1. ligde finale kalan ve takım kaptanı Okan Orhan, sporcular Miraç Kahraman ve Mehmet Kalkan'dan oluşan MTÜ masa tenisi takımı, Koç Üniversitesi takımını yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluğun hemen ardından masa tenis takımı sporcuları ile telefonda görüşen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu başarıdan dolayı çok gururlandığını ve desteğini her zaman sürdüreceğini vurgulayarak, sporcuları tebrik etti ve bir sonraki yarışmalarda başarılar diledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor