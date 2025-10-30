MSKÜ Öğrencileri Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda Çifte Zafer Elde Etti

MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri ve akademik personeli, geleneksel olarak düzenlenen Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda çifte zaferle 2 kupa birden kazandı.

20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 37. Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri ve akademik personelinden oluşan ekip de yarışlara damgasını vurdu.

MSKÜ ekibi, yarışlarda STS Bodrum Okul Gemisi ile elde ettikleri çifte zaferle 2 kupa birden kazandı.

STS Bodrum Okul Gemisi, olumsuz hava şartlarına rağmen zorlu mücadeleler sonunda iki farklı kategoride kürsüye çıkarak MSKÜ'yü başarıyla temsil etti. Bodrum açıklarında verilen 5'inci ve son gün yarışlarının başlangıcında yelkenciler, 15 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, Bodrum'un eşsiz koylarında olumsuz hava şartlarına rağmen kıyasıya mücadele etti.

İki kategoride 2.'lik

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Kaptan Mehmet Danacı ile Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı V. Öğretim Görevlisi Kaptan Mehmet Özgür Yenilmez rehberliğinde yarışan öğrenciler, kıyasıya geçen mücadeleler sonunda "Gulet Genel" kategorisinde ikincilik ve "Gulet A" kategorisinde ikincilik olmak üzere iki değerli kupanın sahibi oldu.

Bodrum Cup yarışlarında 8'i tekne üstünde olmak üzere, 23 kara ekibi ile toplamda 31 öğrenci görev aldı.

Tekne üstünde mücadele eden öğrenciler; Doruk Adalı, Esra Çelik, Nida Yenigil, Yiğit Yücel, Gamze Gökdoğan, Onur Ay, Yunus Emre Şen ve Cansu Yücel azim ve yetenekleriyle denizcilik ruhunu en iyi şekilde yansıtarak MSKÜ'nün gururu oldu. - MUĞLA