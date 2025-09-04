MSK Erkek Basketbol Takımı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, takıma yeni katılan isimlerin de yer aldığı hazırlıkların, kadronun birbirini tanıması ve ilerlemesi açısından önemli olduğunu söyleyen Başantrenör Can Sevim, oyuncuların günden güne hedeflenen aşamaya geldiğini kaydetti.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampının ardından kente döndü. Yeni sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Can Sevim yönetiminde devam eden Carettalar hırs ve azimleri ile göz dolduruyor.

Hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başantrenör Can Sevim, oyuncuların yüzde 100 kapasite ile antrenmanlarda yer almalarını sağladıklarını aktardı. Hazırlık kamplarının takımın kimyasının oluşturulmasının yanı sıra hem birliktelik hem de sistemin oturması açısından önem arz ettiğini vurgulayan Sevim, Antony Cowan Jr. ve Jack White'ın gecikmeli de olsa takıma katılması ile daha fazla oyuncuyla antrenman yapma şansı yakaladıklarını dile getirdi. İlerleyen günlerde tüm oyuncuların katılımı ile çok daha verimli antrenmanlar yapmayı planladıklarını belirten Sevim, takımının şu ana kadarki ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi.

Oyuncuların birbirini tanıması, aynı çizgide hareket edebilmesi ve sahaya tam potansiyellerini yansıtabilmeleri için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Başantrenör Can Sevim, Zenith Basketball ile oynanan hazırlık maçının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sevim, "Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var ama istek, mücadele ve maçı bırakmama açısından gerçekten çok değerli bir maçtı. Her ne kadar sistemimiz oturmadıysa da oyuncularımızın çok potansiyeli olduğunu ve çok rahat skor yaratabileceklerini de gördük. Sistem oturdukça işlerin daha kolay olacağını kendileri de fark ettiler. Bence bizim için iyi bir testti" diye konuştu.