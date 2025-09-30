Haberler

Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi'nde eski takımından şok

Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi'nde eski takımından şok
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Chelsea'ye deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho, eski takımı Chelsea'ye karşı 8. kez kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Chelsea ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea, 1-0 kazandı.

TEK GOLLE 3 PUAN

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Richard Rios (K.K) kaydetti. Mourinho, eski takımı Chelsea'ye karşı 8. kez kaybetti. Chelsea'de Joao Pedro, 90+6'da kırmızı kart gördü.

İKİ HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Benfica, iki maç sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı. Chelsea ise 3 puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica, Newcastle United deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Ajax'ı ağırlayacak.

