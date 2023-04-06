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Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak

Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Milli Takımı, Roma'nın başındaki Jose Mourinho'ya 2 yıl için 120 milyon euro teklif etti.

İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran yaşayan efsane Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Suudilerin Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon euro önerdiğini yazdı.

Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak

60 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu teklifi kabul etmesi halinde futbol tarihinin en fazla ücret alan teknik direktörü olacak.

Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak

Suudi Arabistan, 2026'da 3 ülkeyle ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda takımın başında Jose Mourinho'nun bulunmasınmı hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafer yaşayan Mourinho,hem Roma'yı hem de kendi ismini bu organizasyonun ilk kazananı yapmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Suudi Arabistan Jose Mourinho Roma Spor Haberler

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