Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak
Spor Haberleri
Suudi Arabistan Milli Takımı, Roma'nın başındaki Jose Mourinho'ya 2 yıl için 120 milyon euro teklif etti.
İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran yaşayan efsane Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Suudilerin Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon euro önerdiğini yazdı.
60 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu teklifi kabul etmesi halinde futbol tarihinin en fazla ücret alan teknik direktörü olacak.
Suudi Arabistan, 2026'da 3 ülkeyle ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda takımın başında Jose Mourinho'nun bulunmasınmı hedefliyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafer yaşayan Mourinho,hem Roma'yı hem de kendi ismini bu organizasyonun ilk kazananı yapmıştı.