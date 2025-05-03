Mourinho ve Solskjaer Rekabetinde Eşitlik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda iki teknik adam da ikişer galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın ezeli rekabeti gibi teknik adamlar açısından da bu karşılaşma ayrı bir önem arz ediyor.

Mourinho - Solskjaer rekabetinde eşitlik var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı.

Bu müsabakalarda her iki teknik adam da ikişer kez kazandı. 1 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Mourinho idaresindeki Tottenham'ın, Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşma, rekabette alınan en farklı galibiyet olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL