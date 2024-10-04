Mourinho: 'Üst Tura Çıkmayı Hedefliyoruz'

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu kulvarda direkt olarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, üst tura çıkmak için kaç puan almaları gerektiğini bilmediğini belirtti.

Direkt olarak üst tura çıkmak için 11'den fazla puana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Mourinho, "Ben adım adım düşünüyorum. Direkt olarak üst tura çıkmayı hedefliyoruz. 8 maçlık kura bizim için zor bir kuraydı. Evinizde daha çok puan almayı beklersiniz ama biz sahamızda Manchester United, Atletic Bilbao ve Lyon ile oynayacağız. Zor ekipler olduğu için deplasmanda oynadığımız maçlardan bu sebeple puanlar almamız gerekiyor. Almış olduğumuz 1 puan için mutluyum ama saha içinde kutlamam için gerekçe değil. Hakemler iyi bir maç yönetti. Çok fazla kart çıktı ama kriterler iki takım için de aynıydı. 2 takım oyuncuları da hakeme yardımcı oldu. İyi bir maç oldu." diye konuştu.

Gazetecilerin hiçbir zaman rakibi önemsemediğini belirten Mourinho, şöyle devam etti:

"Gazeteciler rakibe hiçbir zaman hak ettiği hakkı teslim etmiyor. Manchester United'ı Twente'ye karşı puan kaybettiği için eleştiriyorlar ama Twente açısından bakamıyorlar. Bugün Twente karşısında zorluk yaşadıysak rakibimizin hakkını teslim etmek gerekiyor. İyi kanat oyuncuları var. Rakibin de hakkını vermemiz gerekiyor. Futbol oynadınız mı bilmiyorum ama ben oynadım. Kötü bir oyuncuydum ama ben oynadım. Savunma oyuncusu sarı kart görünce işler onun için zor olur. Deplasmanda bu kartla oynamak kolay değil. Jayden işini çok iyi yaptı."

Zor bir karşılaşma oynadıklarını hatırlatan Mourinho, "Eğer 0-0 iken yakaladığımız 2 net pozisyonun birini atabilseydik farklı da olabilirdi. Bulduğumuz bu pozisyonları dün çalışmıştık, bu beni daha çok mutlu etti. Geriye düştüğünüz zaman bu tarz hızlı takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Kaliteleri olduğunu söylemiştim. Naif bir takım değiller. Teknik direktörleri felsefeci değil, iyi bir teknik direktör. Savunmayı ve kontra atağı iyi biliyorlar. Bu tarz takımlara karşı geri düşmek zordur. Oyuncularıma devre arasında ileri gitmemiz gerektiğini ama 2. golü yemememiz gerektiğini söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladıklarını anlatan 61 yaşındaki teknik adam, "Genel olarak iyi bir maç oldu. Şimdi onların 2 puanları var ama bunları Manchester United ve Fenerbahçe'den aldılar. Şimdi önlerinde kazanabilecekleri maçlar var. Üst tura çıkabileceklerini düşünüyorum çünkü gerçekten çok iyi bir takım." şeklinde görüş belirtti.

Kendisi için oyuncularda yaşın bir önemi olmadığına değinen Portekizli çalıştırıcı, şunları aktardı:

"Benim için iyi oyuncular, averaj oyuncuları ve kötü oyuncular vardır. Tadic'in beyni var ve beyniyle oynuyor. Her şeyi anlıyor, ilerde teknik direktör olmak isterse bunu yapabilir çünkü bu akla sahip. Attığı golü dün çalışmıştık. Geçen hafta olduğu gibi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya kaldığında tecrübeli bir oyuncu ve panik yapmayarak vuruşunu yapıyor. 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı onu daha sağ tarafta değerlendirirdim. Türkçeyi anlamıyorum ama neden solda değil sağda oynattığımı düşünüyorlardır. Sanırım bugün bunu anlamışlardır."